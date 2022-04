Nach einem vom Ukraine-Krieg dominierten Wahlkampf haben die Ungarn am Sonntag ein neues Parlament gewählt. Für Regierungschef Viktor Orban könnte es eng werden: Die Opposition trat bei der Abstimmung erstmals vereint gegen den seit zwölf Jahren ununterbrochen regierenden Rechtspopulisten an - in einem politisch weitgefächerten Sechs-Parteien-Bündnis.