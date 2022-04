Die Ukraine ruft um Hilfe. Was antwortet Scholz? Mit Spannung erwarteten am Dienstag Ukrainerinnen und Ukrainer, sowie auch die deutsche Öffentlichkeit, die Rede des Bundeskanzlers. Der trat nach einer gemeinsamen Schalte mit den Nato-Bündnispartnern, den G7 Staaten, Vertreterinnen und Vertretern der EU vor die Presse. Ukrainische Regierungsvertreter hatten ein Statement erhofft, in dem der Kanzler verkündet, schwere Waffen – konkret Panzer – an die Ukraine zu liefern. Das ist nicht passiert. Der "Zeitenwende" zweiter Akt blieb aus.