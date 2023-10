Bei der Parlamentswahl in Polen zeichnet sich laut einer neuen Prognose eine Mehrheit für die Opposition ab. Am Montagmorgen veröffentlichte Ergebnisse von Nachwahlbefragungen des Meinungsforschungsinstituts Ipsos zeigen zwar, dass die national-konservative Regierungspartei Recht und Gerechtigkeit (PiS) von Ministerpräsident Mateusz Morawiecki mit 36,6 Prozent zwar die meisten Stimmen holte (das wären 198 Sitze im Parlament). Die absolute Mehrheit verfehlte die PiS jedoch.



Als Koalitionspartner für die PiS kommt nur die ultrarechte Konfederacja infrage, mit deren 14 Mandaten es laut Prognosen aber nicht für eine Regierungsmehrheit reicht. Das endgültige Wahlergebnis wird erst für Dienstag erwartet.



Damit deutet sich ein Regierungswechsel in Polen an. Denn die oppositionelle liberalkonservative Bürgerkoalition (KO) des ehemaligen Ministerpräsidenten und früheren EU-Ratspräsidenten Donald Tusk landete mit 31 Prozent auf dem zweiten Platz. Sie würde damit 161 Mandate holen. Sie könnte mit dem christlich-konservativen Dritten Weg (13,5 Prozent) und dem Linksbündnis Lewica (8,6 Prozent) eine Koalition bilden. Das Dreierbündnis käme auf 248 Abgeordnete und hätte eine Mehrheit im Parlament.