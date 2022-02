Gibt es sie eigentlich, diese Nato, fragt sich nicht nur Kaminer. Wo sind die Europäer, die ihre Freiheit eigentlich auch in der Ukraine verteidigen müssten? Wobei es Wladimir Kaminer allerdings für unglücklich hält, da nun ausgerechnet deutsche Soldaten einzusetzen. Trotzdem: Die Ukrainer sind einfach auf militärische Hilfe angewiesen, nachdem sie sich einst großzügig entwaffnet hatten. Als nämlich die Ukraine in den 90er-Jahren auf ihre Atomwaffen verzichtete, gab es Sicherheitsgarantien vom Westen und auch von Russland, festgehalten im sogenannten "Budapester Memorandum" aus dem Jahre 1994.

Etwas überspitzt formuliert Wladimir Kaminer deshalb, der Ukraine bleibe nun nichts anderes übrig, als etwas Atomwaffenähnliches mit Klebeband an einen Esel zu binden und den an die Grenze zu Russland zu stellen. Also dorthin, wo sich der russische Winter so langsam verabschiedet. Das mag mit Blick auf den Untergang großdeutscher Träume für Russland positiv klingen, ist es aber nicht, so Wladimir Kaminer.

Das Tauwetter wird die Region in eine Sumpflandschaft verwandeln, in der dann die schon seit Wochen liegenden russischen Truppen mit ihrem schweren Gerät versinken dürften. Sie wohnen in Zelten, werden schlecht versorgt, sind ungewaschen fern der Heimat und wissen eigentlich gar nicht, wohin es eigentlich gehen soll. Womöglich glauben Sie noch an die Manöver, in die sie vor Wochen oder Monaten gezogen sind. Ein ukrainischer Soldat steht in einem Schützengraben in Donezk in Position. Bildrechte: Reuters

Auch die gerade Evakuierten aus den befreundeten Volksrepubliken wollen lieber wieder heim. Nicht einmal die versprochenen 10.000 Rubel pro Kopf hat es komplett gegeben, die Hälfte nur ist gezahlt worden, so Wladimir Kaminer, die Wohnungen zu Hause werden geplündert. All das kann man in den Berichten der Menschen in den sozialen Netzwerken und in Blogs aus der Region nachlesen, beschreiben Prof. Garstka und Wladimir Kaminer die humanistische Situation vor Ort.

Die Menschen in der Ostukraine sind aktuell genauso Opfer dieser Machtspiele wie die Soldaten der russischen Armee. Dabei sind aus der Sicht von Wladimir Kaminer seine Russen echte Europäer, sie haben einfach nur Pech mit ihrem unqualifizierten politischen Personal.