Laut Bundesamt für Strahlenschutz hatte es in den vergangenen Tagen wiederholt Gefechte in der Umgebung von ukrainischen Kernkraftwerken und Atomlagern gegeben. Bei einigen ist das Ausmaß der Schäden nicht bekannt. Der Behörde zufolge wurde die Region um Saporischschja am 2. März von russischen Truppen eingenommen. Am 27. Februar wurde demnach in Kiew ein Lager für radioaktive Abfälle getroffen. Dazu liegen der Behörde keine Informationen über erhöhte radioaktive Messwerte vor. Am 26. Februar sei in Charkiw ein Lager für radioaktive Abfälle getroffen worden. Das Ausmaß der Schäden sei unklar.