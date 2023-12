Tschechien Staatstrauer nach Schusswaffenangriff an Prager Universität

Mit einer Schweigeminute hat Tschechien kurz vor Weihnachten der Toten und Verletzten nach dem Schusswaffenangriff an der Prager Karls-Universität gedacht. Der liberalkonservative Regierungschef Petr Fiala hatte die Menschen aufgerufen, um 12 Uhr mittags inne zu halten. Fiala nahm auch an dem zentralen Trauergottesdienst im Veitsdom auf der Prager Burg teil. An öffentlichen Gebäuden wie Schulen und Rathäusern wehten die Fahnen am Samstag auf halbmast und waren mit einem schwarzen Band versehen. Die Regierung hatte für Samstag Staatstrauer ausgerufen.

Auch in vielen anderen Kirchen sollten Trauergottesdienste stattfinden. Vor den Universitätsgebäuden in Prag legten Menschen weiter Blumen nieder und zündeten Kerzen an. Derweil wurden die ersten Namen der Todesopfer bekannt gegeben, darunter den der Leiterin des Instituts für Musikwissenschaft der Karls-Universität, Lenka Hlavkova. Aus vielen Teilen der Welt trafen Bekundungen des Mitgefühls ein.

Behörden bestätigen Amoklauf

Ein 24-jähriger Student der Karls-Universität hatte am Donnerstagnachmittag in einem Hochschulgebäude in der Nähe der berühmten Karlsbrücke in der Altstadt 13 Menschen erschossen und sich danach selbst getötet. Ein Verletzter starb später im Krankenhaus. Die Behörden bestätigten am Freitag der Nachrichtenagentur AFP, dass der 24-jährige Schütze nach der Tat Suizid begangen habe. Nach ersten Erkenntnissen der Polizei verfügte der Mann ein ganzes Waffenarsenal. Bereits vor den Schüssen an der Universität soll der 24-Jährige seinen Vater sowie vor einer Woche einen Spaziergänger und dessen Tochter getötet haben.

Bis mindestens Neujahr wird die Polizei einige Orte verstärkt bewachen, darunter mehrere Schulen, wie Polizeichef Martin Vondrasek ankündigte.