Nora Fridrichova will nicht von Angst sprechen. Sie ist Moderatorin und Reporterin beim Tschechischen Fernsehen. In Ungarn und Polen hätten Politiker die Medien schon fest in ihren Händen, das fänden auch viele Politiker in Tschechien "sehr sympathisch". Doch so weit sei es in Tschechien noch nicht, so Fridrichova.