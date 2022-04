Russische Flaggen auf einer Querdenken-Demo in Dresden. Bildrechte: xcitePRESS

Zuletzt sah man Menschen mit Russlandflaggen auch bei Protesten gegen die Corona-Politik – unter anderem in Dresden oder Wittenberg. Der Gründer von "Querdenken" in Dresden, Marcus Fuchs, hält das für legitim: "Prinzipiell ist es so, dass wir und unsere Demos in erster Linie für Frieden, Freiheit und Demokratie stehen und insofern alle Flaggen zur Völkerverständigung und für einen friedlichen Austausch erlaubt sind. Und so eben auch die Russlandflaggen, die natürlich hier im Sinne der Solidarität mit den in Deutschland lebenden Russen zu verstehen sind."