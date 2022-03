Svetlana leidet an einer Schilddrüsenerkrankung. Ein Medikament eines deutschen Herstellers hat ihr bisher geholfen; jetzt kann sie es nirgends mehr bekommen, klagt sie. Sie müsste es jeden Tag nehmen. Doch ein entsprechendes russisches Präparat gebe es nicht. Auch andere ähnliche Medikamente sind aus dem Verkauf verschwunden. "Früher haben die Kundinnen und Kunden eine Packung pro Monat gekauft, und jetzt versenden wir per Internet-Bestellung große Mengen von 20 Kartons", erzählt eine Apothekerin in der russischen Hauptstadt. Die Leute kaufen alles auf, daher das Defizit.

Auch medizinisches Spezialgerät für Pallitavpatienten etwa kommt in Russland oft aus dem Ausland. "Wir im Hospiz bereiten uns jetzt auf die Krisenplanung vor, wir kaufen eine Reserve an Ausrüstung, Verbrauchsmaterialien, Spezialnahrung, weil wir nicht wissen, was mit den Lieferfristen, mit den Preisen, mit der Verfügbarkeit von Waren passieren wird", sagt Swetlana Nigmatullina vom Hospiz in Ufa am Ural. "Unsere Schützlinge können nicht bis morgen warten, weil der Schmerz nicht warten kann", sagt sie. Vor Versorgungsproblemen steht auch die Stiftung "Haus mit Leuchtturm" in Moskau. Sie hilft jährlich mehr als tausend Familien aus verschiedenen Regionen Russlands mit schwer kranken Kinder und jungen Erwachsenen und unterstützt zwei Hospize in der Hauptstadt und dem Umland. Es sei fast unmöglich geworden, Medikamente zur Behandlung von Epilepsie zu beschaffen, auch die meisten ausländischen Antidepressiva seien für Großbestellungen nicht mehr verfügbar. Patientinnen und Patienten, für die Ärztinnen und Ärzte seit Jahren einen Behandlungsplan aufgestellt hätten, müssten jetzt auf Medikamente mit größeren Nebenwirkungen umstellen. Ähnlich sei die Lage bei Schmerzmitteln.