Ukraines Präsident Wolodymyr Selenskyj hat Russland vorgeworfen, zunehmend Soldaten aus Nordkorea an der Front in der Ukraine einzusetzen. In seiner abendlichen Videoansprache berichtete Selenskyj von heftigen Kämpfen, insbesondere im Gebiet Kursk. Die nordkoreanischen Soldaten erlitten dort erhebliche Verluste. "Es gibt keinen Grund, warum Koreaner in diesem Krieg sterben sollten", so Selenskyj. "Der einzige Grund ist Putins Wahnsinn, der diesen Krieg weiter anheizt."