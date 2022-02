Ukraine-Russland-Konflikt Scholz reist zu Putin nach Moskau

Zunächst keine deutschen Waffen für die Ukraine

Am Montag hatte Bundeskanzler Scholz der Ukraine bei einem Besuch in Kiew Deutschlands "Solidarität und Unterstützung" zugesichert. Nach einem Gespräch mit Präsident Wolodymyr Selenskyi, versprach Scholz weitere finanzielle Hilfen in Höhe von 150 Millionen Euro. Fragen nach möglichen Waffenlieferungen, wie von der Ukraine im Vorfeld gefordert, ließ er unbeantwortet. Auch ein baldiger Beitritt der Ukraine zur EU oder Nato steht nach den Angaben der beiden Regierungschefs nicht zur Debatte.

Ukraine fordert Ultimatum für Truppenabzug

Der ukrainische Botschafter in Deutschland, Andrij Melnyk, forderte Scholz auf, Russland ein Ultimatum für den Abzug seiner Truppen von der ukrainischen Grenze zu stellen. Melnyk sagte den Zeitungen der Funke-Mediengruppe, nur ein "klipp und klares Ultimatum an Herrn Putin mit einer Deadline, seine bis zu den Zähnen bewaffneten Horden nicht später als am 16. Februar zurückzubeordern, kann noch den Weltfrieden retten".

Russland hat nach Angaben von Beobachtern mehr als 100.000 Soldaten an der ukrainischen Grenze zusammengezogen. Der Westen befürchtet einen Einmarsch der Truppen in die Ukraine. Nach Ansicht der USA könnte dieser Ernstfall bereits in den nächsten Tagen eintreten.

USA verlegen Botschaft in der Ukraine