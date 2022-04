21:10 Uhr | ESA sagt gemeinsame Mond-Mission mit Russland ab

Die Europäische Raumfahrtagentur Esa hat ein weiteres Gemeinschaftsprojekt mit Russland abgesagt. Wie die Esa in Paris mitteilte, zieht sie ihre geplante Beteiligung an der Mondmission "Luna" zurück. Europa wollte dazu unter anderem ein Bohrgerät, Analyse-Instrumente und ein neues Landesystem beisteuern. Diese Technologie soll nun laut der Esa mit einer Nasa-Sonde zum Mond gebracht werden. Zuvor hatte die Raumfahrtbehörde bereits das europäisch-russische Raumfahrtprojekt "Exomars" auf Eis gelegt.

20:13 Uhr | USA sagen Ukraine weitere 800 Millionen Dollar Militärhilfe zu

Die USA haben der Ukraine weitere Militärhilfen im Umfang von 800 Millionen Dollar (rund 737 Millionen Euro) zugesagt. Das gab das Weiße Haus am Mittwoch nach einem Telefonat zwischen US-Präsident Joe Biden und dem ukrainischen Staatschef Wolodymyr Selenskyj bekannt. Geliefert werden sollen demnach unter anderem Waffen und Munition.



Biden hatte erst am Dienstag seine Rhetorik gegenüber dem russischen Präsidenten Wladimir Putin verschärft und Russland erstmals einen "Völkermord" in der Ukraine vorgeworfen.

20:00 Uhr | Russland droht mit Angriffen auf "Entscheidungszentren" in Kiew

Russland hat mit neuen Angriffen auf die ukrainische Hauptstadt Kiew gedroht – für den Fall, dass die Ukraine weiter russisches Staatsgebiet attackiere. "Wir sehen Sabotageversuche und Angriffe ukrainischer Truppen auf Objekte auf dem Gebiet der Russischen Föderation", sagte der Sprecher des russischen Verteidigungsministeriums, Igor Konaschenkow, am Mittwochabend. "Wenn solche Fälle andauern, werden die Streitkräfte der Russischen Föderation Entscheidungszentren angreifen, auch in Kiew, worauf die russische Armee bislang verzichtet hat."



In den vergangenen Wochen hatte Moskau mehrfach vermeintliche Angriffe ukrainischer Truppen auf grenznahe russische Gebiete beklagt. Anfang April etwa gab es einen Luftangriff auf ein Öllager in der Großstadt Belgorod. Aus der Ukraine gab es damals weder eine Bestätigung noch ein Dementi.

19:05 Uhr | Staatschefs von Polen und Baltenstaaten bei Selenskyj

Polens Präsident Andrzej Duda sowie die Staatschefs der drei baltischen Länder Litauen, Lettland und Estland sind in der Ukraine zu Gesprächen mit Präsident Wolodymyr Selenskyj zusammengetroffen. Dies teilte das polnische Präsidialamt auf Twitter mit. Die Staatsoberhäupter der vier EU- und Nato-Staaten waren am Mittwoch per Zug in die ukrainische Hauptstadt Kiew gereist. Vor ihrem Treffen mit Selenskyj besuchten die vier Präsidenten mit dem ukrainischen Regierungschef Denys Schmyhal das nordwestlich von Kiew gelegene Borodjanka und zeigten sich in Mitteilungen auf Twitter erschüttert.

18:55 Uhr | Bericht: Rund 20 Ermittlungsverfahren im Kontext des Ukraine-Kriegs