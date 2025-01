Most Sechs Tote bei Explosion in Gaststätte in Tschechien

In Tschechien sind bei einer Explosion und einem Brand in einem Restaurant sechs Menschen ums Leben gekommen. Wie Feuerwehr und Rettungskräfte mitteilten, wurden acht weitere Menschen verletzt, sechs von ihnen schwer. Das Unglück ereignete sich in der Nacht zu Sonntag im Zentrum der Stadt Most (deutsch: Brüx) etwa 60 Kilometer südlich von Dresden.