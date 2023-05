Es ist nicht die einzige Gefahr, aber dieses Horrorszenario entfaltete sich direkt ab dem 24. Februar 2022 – als russische Truppen in langen Konvois in die Ukraine einfielen. Sie griffen den Atomkomplex von Tschernobyl an. Seit der Katastrophe von 1986 ist das Werk von einem Sperrgebiet umgeben, etwa dreimal so groß wie Berlin. Russen besetzten und verminten es. Die ukrainischen Wachsoldaten kapitulierten vor der Übermacht. Es bestand auch die Sorge, durch Kämpfe eine großflächige radioaktive Verseuchung auszulösen.

Als der Schichtleiter von Tschernobyl mit dem russischen Militär verhandelte, war sein Sicherheitsingenieur Valeriy Semionov dabei. Er erzählt MDR Investigativ: "Er hat sie damit konfrontiert, dass die Besetzung Nuklearterrorismus ist. Die hatten so ein leichtes Grinsen im Gesicht, der General Burakow und der Oberst Frolenkow, als ob sie damit nichts zu tun hätten. "So als ob sie nur Verkehrsregeln leicht verletzt hätten." Nach den ersten Verhandlungen mit den Besatzern hätte dann das Personal den Bunker verlassen und sei zurück an die Arbeit gegangen. Valeriy Semionov war Sicherheitsingenieur in Tschernobyl, als russische Truppen den Atomkomplex angriffen. Bildrechte: MDR Investigativ

Denn das AKW haben sie nicht im Stich lassen können, so Semionov gegenüber MDR Investigativ. "Wir mussten auch am Arbeitsplatz schlafen." Dafür hätten sie Tische und Stühle zusammengeschoben. 2.500 Menschen sorgen in Tschernobyl für Sicherheit – beim Überfall waren 120 von ihnen gerade im Werk. Der Nachtschicht wurde bald klar, dass sie so schnell keine Ablösung bekommen werden.

"Ich habe meine Angst unterdrückt und dachte, ich muss den Leuten helfen", berichtet Luidmila Mykhailenko. Die medizinische Fachangestellte mit Zusatzqualifikationen für Strahlenschutz und Ersthilfe ist in der medizinischen Ambulanz des ehemaligen Atomkraftwerks (AKW) tätig und unterstützte auch psychologisch: "Einige von ihnen hatten bereits ernsthafte gesundheitliche Probleme. Wir alle lebten in dieser langen, langen Schicht nur von der einen Hoffnung: Wieder nach Hause zu kommen und unsere Familien und unsere Liebsten zu umarmen."

Während der Besetzung mussten sie alle hilflos mit ansehen, wie eine Stromverbindung nach der anderen beschossen und zerstört wurde. Am 9. März traf es die letzte Leitung. Das Kraftwerk war ab da im Blackout. Allein die Notstromaggregate versorgten den neuen Sarkophag und andere wichtige Systeme.

"Der neue Sarkophag ist vollgestopft mit allen möglichen Sensoren: für Erdbebenaktivität, für radioaktive Strahlung und so weiter", sagt der Schichtleiter im Kontrollraum für die elektrischen Anlagen in Tschernobyl, Alexej Schelestij MDR Investigativ. Ohne Notstrom wäre da nichts mehr gegangen, ein Szenario, das zum Glück nicht eingetreten ist. "Es liefe dann noch eine kurze Zeit lang auf Batterie und dann wäre alles tot. Wir wüssten dann überhaupt nicht mehr, was innen im Sarkophag passiert."