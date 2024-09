Ukraine-News Ukraine wirft Russland "atomare Erpressung" vor

Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj will US-Präsident Joe Biden bei seinem Besuch in Washington am Donnerstag seinen sogenannten "Siegesplan" für die Ukraine vorstellen. Ziel des Plans ist es, einen Sieg der Ukraine gegen Russland und einen gerechten Frieden zu erreichen. Bereits am Rande der UN-Generalversammlung in New York sprachen die beiden Präsidenten über den Plan, der nun weiter erörtert werden soll. Die Ukraine fordert den Einsatz westlicher Waffen gegen russische Ziele, was bisher jedoch von den Unterstützerländern abgelehnt wurde.