Ukraine-News Baerbock skizziert Eckpunkte für Friedensverhandlungen

Durch den Einschlag mehrerer russischer Gleitbomben in der ostukrainischen Stadt Charkiw sind mindestens drei Menschen getötet und 34 weitere verletzt worden. Bürgermeister Ihor Terechow berichtete von Bombeneinschlägen in vier Stadtvierteln sowie Schäden an zwei Hochhäusern. Charkiw, nur rund 20 Kilometer von der russischen Grenze entfernt, wird fast täglich von russischen Raketen- und Bombenangriffen heimgesucht.