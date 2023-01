Unklarheiten gab es am Samstag, ob der Marschflugkörper von Russland gezielt in das Wohnhaus gesteuert wurde. An dem Tag waren mehrere zivile Ziele in der Ukraine angegriffen worden, der Angriff in Dnipro hatte aber mit Abstand die meisten Toten zur Folge. Russland hat nach eigener Darstellung nicht den Wohnblock in Dnipro beschossen. "Die russischen Streitkräfte greifen keine Wohngebäude oder Einrichtungen der sozialen Infrastruktur an", erklärte Präsidialamtssprecher Dmitri Peskow. Einige "Vertreter der ukrainischen Seite" seien zu demselben Schluss gekommen.