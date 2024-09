Ukraine-News Tote nach russischem Angriff auf Donauhafen Ismajil

10:43 Uhr | Tote nach russischem Angriff auf Donauhafen Ismajil

Durch einen russischen Drohnenangriff auf die ukrainische Hafenstadt Ismajil an der Donau sind nach Behördenangaben mindestens drei Menschen getötet worden. Mindestens 14 Menschen seien verletzt worden, teilte der Militärgouverneur des Gebietes Odessa, Oleh Kiper, auf Telegram mit. Der nächtliche Angriff habe mehrere Wohnhäuser, weitere Gebäude und Autos beschädigt.



Der Flusshafen Ismajil ist für die ukrainischen Getreideexporte wichtig. Auf der anderen Flussseite nur wenige Hundert Meter entfernt liegt Rumänien. Das Verteidigungsministerium in Bukarest erklärte, dass eine russische Drohne in der Nacht womöglich kurzzeitig in den Luftraum des Nato- und EU-Mitglieds eingedrungen sei.

Auch in weiteren Gebieten der Ukraine hat es Luftangriffe gegeben. Im südukrainischen Gebiet Cherson wurden dadurch mindestens acht Menschen verletzt. Am Freitagvormittag traf eine russische Rakete ein Polizeirevier in der Industriestadt Krywyj Rih. Dabei wurde mindestens ein Mann verletzt. Aus der Großstadt Dnipro meldete die Verwaltung einen russischen Raketenangriff, der eine Industrieanlage getroffen habe.

07:10 Uhr | Probleme durch Ummeldung ukrainischer Autos