Ukraine-News Russland meldet Abwehr ukrainischer Vorstöße im Gebiet Belgorod

Wenige Stunden nach dem Telefonat zwischen US-Präsident Donald Trump und Russlands Präsident Wladimir Putin haben die russischen Streitkräfte nach ukrainischen Angaben mehrere Regionen in der Ukraine mit Drohnen attackiert. Laut dem Stabschef des ukrainischen Präsidenten, Andrij Jermak, wurden gezielt zivile Infrastrukturen angegriffen. In Sumy traf eine Drohne Jermak zufolge ein Krankenhaus. In der frontnahen Stadt Kupjansk (Region Charkiw) wurde eine Frau getötet. Auch in Kiew heulten die Luftsirenen. Medien berichteten von Explosionen. Die russische Armee setzte laut Behörden erneut große Schwärme von Kampfdrohnen ein. (Quelle: Reuters, dpa)