05:34 Uhr | Feuer auf Militärflugplatz in Russland

Auf einem Militärflugplatz in der russischen Region Lipezk ist heute Morgen ein Feuer ausgebrochen. Das melden die russischen Nachrichtenagenturen Ria Nowosti und Tass. Angaben zur Ursache wurden zunächst nicht gemacht. Lipezk liegt etwa 300 Kilometer von der ukrainischen Grenze entfernt. In der Nacht gab es Meldungen über Drohnenangriffe auf die Stadt.

05:00 Uhr | Kretschmer fordert Kürzung der Waffenhilfe

Sachsens Ministerpräsident Michael Kretschmer hat eine Kürzung der Waffenhilfe an die Ukraine gefordert. "Wir können nicht länger Mittel für Waffen an die Ukraine in die Hand nehmen, damit diese Waffen aufgebraucht werden und nichts bringen", sagte er den Zeitungen des Redaktionsnetzwerks Deutschland. Der CDU-Politiker verweis dabei auf Probleme mit dem Bundeshaushalt: "Es muss alles im Verhältnis stehen. Unterstützung ja, aber wir merken doch, dass wir an unsere Grenzen stoßen." Der Krieg werde nicht auf dem Schlachtfeld beendet, sondern am Verhandlungstisch. In Sachsen wird am 1. September ein neuer Landtag gewählt.

04:16 Uhr | Ukraine erklärt Angriffe auf die Region Kursk

Nach dem Vorstoß ukrainischer Truppen in die russische Grenzregion Kursk hat Präsident Wolodymyr Selenskyj erstmals etwas dazu gesagt. Obwohl er in einer Videoansprache die Kämpfe nicht direkt erwähnte, hieß es: "Russland hat den Krieg in unser Land gebracht und soll spüren, was es getan hat." Sein Berater Mychajlo Podoljak sagte, die internationale Reaktion sei "ausgewogen und objektiv". Die EU hatte gestern erklärt, es sei das Recht der Ukraine, sich gegen den Angriff aus Russland auch auf dessen Territorium zu verteidigen.

03:32 Uhr | Erneute Angriffe auf russischem Gebiet