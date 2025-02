Ukraine-News Ukraine setzt auf Atomkraft und neue Rekruten

Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj setzt auf den Ausbau der Atomenergie, um die durch russische Angriffe stark beschädigte Energieversorgung zu stabilisieren. In seiner abendlichen Videobotschaft kündigte er an, zwei neue Reaktorblöcke am AKW Chmelnyzkyj zu errichten. Dies soll der Ukraine über zwei Gigawatt zusätzliche Stromkapazität bringen und im Winter Stromimporte überflüssig machen. Zuvor hatte das Parlament in Kiew den Kauf zweier sowjetischer Reaktoren aus Bulgarien beschlossen. Selenskyj wies Kritik an dem Vorhaben zurück und bezeichnete Atomstrom als wirtschaftlich vorteilhafte Lösung.