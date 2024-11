Ukraine-News Moskau weist ARD-Journalisten aus Russland aus

14:40 Uhr | Moskau weist ARD-Journalisten aus Russland aus

Russland weist nach Angaben des Moskauer Außenministeriums zwei ARD-Journalisten aus. Nach MDR-Informationen handelt es sich um den Korrespondenten Frank Aischmann sowie einen Kameramann. Die Regierung sei grundsätzlich bereit, neues ARD-Personal zu akkreditieren, erklärte das russische Ministerium am Mittwoch. Das könne aber nur geschehen, wenn russische Journalisten in Berlin normal ihrer Arbeit nachgehen könnten. Man reagiere damit auf das Vorgehen Deutschlands gegen den russischen Sender Erster Kanal.



Der Sender hatte erklärt, sein Berliner Büro sei von den Behörden geschlossen, und ein Korrespondent sowie ein Kameramann seien zur Ausreise aufgefordert worden. Das Auswärtige Amt wies diese Darstellung zurück. "Die russischen Behauptungen sind falsch", sagte ein Ministeriumssprecher in Berlin. Die Bundesregierung habe keine Büros geschlossen, russische Journalisten könnten in Deutschland frei und ungehindert berichten. Sollten sich die Berichte über die Ausweisung der ARD-Journalisten bewahrheiten, werden man das auf das Schärfste zurückweisen.

13:58 Uhr | Deutscher in Polen wegen verbotener Technologielieferungen an Russland festgenommen

Ein Deutscher ist in Polen wegen des Verdachts festgenommen worden, militärisch einsetzbare technische Geräte nach Russland exportiert und damit gegen westliche Sanktionen verstoßen zu haben. Der Mann sei in der westpolnischen Region Lebus gefasst worden, erklärte der Geheimdienst des Landes am Mittwoch.



Demzufolge soll der Mann mit "spezialisierten Maschinen" gehandelt haben, die "illegal an russische Militärfabriken zur Waffenproduktion" geliefert worden seien. Der Deutsche habe ein Geständnis abgelegt. Nach Angaben der ukrainischen Regierung werden immer wieder westliche Bauteile in von Russland auf die Ukraine abgefeuerten Raketen und Drohnen gefunden.

10:18 Uhr | Von der Leyen fordert höhere Verteidigungsausgaben gegen Russland