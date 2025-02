Ukraine-News Baltische Staaten ans europäische Stromnetz angeschlossen

08:57 Uhr | Ukraine: Mehr als 70 russische Drohnen abgewehrt

Das ukrainische Militär hat nach eigenen Angaben 70 russische Drohnen abgefangen und zerstört. Insgesamt hätten die russischen Streitkräfte bei ihrem nächtlichen Angriff 151 Drohnen auf Ziele in der Ukraine gestartet. 74 Drohnen hätten ihre Ziele nicht erreicht, vermutlich infolge elektronischer Kriegsführung, zwei weitere russische Drohnen seien noch in der Luft.

07:00 Uhr | Russland meldet Abwehr ukrainischer Drohnen

Das russische Militär hat dem Verteidigungsministerium in Moskau zufolge in der Nacht zu Sonntag 35 ukrainische Drohnen abgefangen und zerstört. Etwa die Hälfte der Drohnen sei über der Oblast Kursk abgeschossen worden, teilte das Ministerium auf Telegram mit. Die übrigen Drohnen seien über anderen Gebieten im Westen und Süden Russlands abgefangen worden. Kursk grenzt an die Ukraine. Deren Armee war Anfang August in einem Entlastungsangriff in Kursk eingerückt und hat noch immer Teile der russischen Oblast unter Kontrolle.

05:32 Uhr | Russland verstärkt Angriffe in der Ostukraine

Nach einer kurzen Pause haben russische Truppen ihre Angriffe in der Ostukraine wieder verstärkt. Der ukrainische Generalstab in Kiew meldete am Samstag 125 Sturmangriffe – deutlich mehr als die rund 80 Attacken in den Tagen zuvor. Besonders betroffen ist die Stadt Pokrowsk im Gebiet Donezk, wo mehr als 50 einzelne Angriffe registriert wurden. Die russischen Truppen versuchen offenbar, südlich an der seit Monaten umkämpften Bergbaustadt vorbeizustoßen, anstatt sie direkt einzunehmen.

Die Ukraine spricht von hohen russischen Verlusten, doch die Angaben sind unabhängig nicht überprüfbar. Die Intensität der Kämpfe hatte zuletzt nachgelassen, was zu Spekulationen führte, ob die seit Herbst 2023 andauernde russische Offensive nachlässt oder ob es sich nur um eine taktische Pause handelt.

Parallel zu den Gefechten im Osten gab es in der Nacht auf Sonntag erneut Luftalarm in der gesamten Ukraine – auch im Westen des Landes. Russische Kampfdrohnen wurden bis nach Luzk nahe der polnischen Grenze geortet. Der regionale Fernsehsender Suspilne berichtete dort von Explosionen.

03:40 Uhr | Ukraine meldet erneuten Einsatz nordkoreanischer Soldaten auf russischer Seite

Ukrainische Truppen haben nach eigener Aussage erneut nordkoreanische Soldaten im Kampf auf russischer Seite gesichtet. Wie die 47. Brigade der Ukraine mitteilte, seien russische und nordkoreanische Einheiten in der Region Kursk wieder in die Offensive gegangen. Nach einer Pause seit Mitte Januar habe der Feind zudem seine Taktik geändert, heißt es in der Mitteilung. "Bisher griffen sie vor allem mit Fahrzeugen an, doch jetzt haben sie Infanterie in den Angriff geschickt." Eine unabhängige Bestätigung dieser Angaben liegt nicht vor.