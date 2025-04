Ukraine-News Pistorius sind keine Beschwerden über deutsche Waffen bekannt

Bundesverteidigungsminister Boris Pistorius hat sich überrascht zu Medienberichten über Probleme mit deutschen Waffen in der Ukraine gezeigt. "Die Berichte habe ich mit Erstaunen zur Kenntnis genommen", sagte der SPD-Politiker am Rande des Treffens der Verteidigungsminister der Ukraine-Kontaktgruppe in Brüssel. Er sei in regelmäßigem Austausch mit ukrainischen Partnern. Meldungen wie diese oder Beschwerden über Material seien ihm nicht bekannt geworden.

NDR, WDR und "Süddeutsche Zeitung" hatten am Donnerstag über ein internes Bundeswehrpapier berichtet, demzufolge die ukrainische Armee große Probleme mit deutschem Kriegsgerät habe. "Uneingeschränkt kriegstauglich ist kaum ein deutsches Großgerät", wurde dabei ein deutscher Militärattaché in Kiew zitiert. So bestünden Problemen mit der deutschen Panzerhaubitze 2000. Anderes Gerät sei aufwendig in der Reparatur oder es fehle an Munition, wie beim Luftverteidigungssystem Iris-T. (Quelle: AFP)