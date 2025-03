Die EU-Kommission in Brüssel hat ihre Strategie zur Aufrüstung gegen Russland präsentiert. Nach dem von Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen präsentierten Weißbuch zur Zukunft der europäischen Verteidigung ist es notwendig, militärische Fähigkeitslücken in sieben Schlüsselbereichen zu schließen, um Russland und andere "aggressive Akteure" abzuschrecken. Zu diesen Fähigkeitslücken gehören dem EU-Strategiepapier zufolge die Luftverteidigung und Raketenabwehr, aber auch Artilleriesysteme, Drohnen und militärische Transportkapazitäten.

Nach den Vorstellungen der EU-Kommission sollten die EU-Staaten beim Waffenkauf eng kooperieren und mindestens 40 Prozent der benötigten Güter gemeinsam bestellen. Um die Aufrüstung zu finanzieren, sind nach Vorschlägen der Kommission unter anderem EU-Kredite in Höhe von 150 Milliarden Euro sowie Ausnahmen von den strengen EU-Schuldenregeln vorgesehen. So sollen in den kommenden vier Jahren insgesamt 800 Milliarden Euro mobilisiert werden. Die EU-Kommission will auch Auflagen und Vorschriften für die Rüstungsindustrie lockern. (Quelle: dpa)