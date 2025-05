Bei einem nächtlichen Drohnenangriff auf Kiew sind mehrere Wohnhäuser von herabfallenden Trümmern getroffen worden und in Brand geraten. Laut Bürgermeister Vitali Klitschko wurden insgesamt sechs Menschen verletzt. Wie der Chef der Militärverwaltung, Tymur Tkatschenk, auf Telegram mittteilte, wurden in einem Stadtbezirk Teile eines Wohnhauses zerstört, in einem anderen brannten Wohnungen in mehreren oberen Stockwerken. Auch ein Supermarkt sei getroffen worden. Während des Luftangriffs waren nach ukrainischen Medienberichten Explosionen zu hören. (Quelle: Reuters, dpa)