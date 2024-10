Russland hat nach eigenen Angaben am Sonntag insgesamt 109 ukrainische Drohnen über verschiedenen Regionen abgefangen. Besonders betroffen war die an Belarus und die Ukraine grenzende Region Briansk, wo 45 Drohnen abgeschossen wurden, teilte das Verteidigungsministerium mit. Weitere Drohnen wurden in Belgorod, Tambow und Kursk abgewehrt, wo die ukrainische Armee eine Bodenoffensive führt. In Woronesch verletzte eine Drohne beim Aufprall auf ein Industriegebäude einen Menschen leicht. Russland meldet regelmäßig Angriffe ukrainischer Drohnen, jedoch selten in solchem Ausmaß.