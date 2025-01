In der Ostukraine dauern die schweren Kämpfe unvermindert an. Laut dem Generalstab in Kiew wurden allein am Montag 82 Gefechte verzeichnet, wie aus dem abendlichen Lagebericht hervorgeht. Schwerpunkt der Kämpfe sei erneut die Umgebung von Pokrowsk am Rande des Donbass gewesen. Auch in der westrussischen Region Kursk, die teilweise von ukrainischen Truppen kontrolliert wird, kam es zu heftigen Gefechten. Die Lage bleibt an den verschiedenen Frontabschnitten angespannt.