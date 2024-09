Ukraine-News China setzt auf "Freunde des Friedens" – neun Tote bei Angriff in Sumy

Nach neueren Angaben aus der ukrainischen Hauptstadt Kiew sind bei den zwei russischen Angriffen in Sumy im Nordosten des Landes acht Menschen getötet und elf verletzt worden. In TV-Bildern war der dortige Klinik-Leiter Wolodymyr Podselujew zu sehen. Er berichtete, dass der Empfangsbereich, die Notfallambulanz und der vierte Stock des Gebäudes zerstört seien.

Bei zwei russischen Angriffen auf ein medizinisches Zentrum in Sumy im Nordosten der Ukraine sind nach ukrainischen Angaben sechs Menschen getötet worden. Bei einem ersten Angriff sei ein Mensch umgekommen, erklärte Innenminister Ihor Klimenko. Während danach die Mitarbeiter und Patienten in Sicherheit gebracht werden sollten, seien bei einem zweiten Angriff fünf weitere Menschen gestorben. Details waren noch offen.

Die ukrainische Luftwaffe hat nach eigenen Angaben in der vergangenen Nacht 69 von 73 russischen Drohnen und zwei von vier Raketen abgefangen. Wo in der Ukraine es Luftalarm gegeben hat, blieb zunächst offen.

Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj hat sich nach seinem USA-Besuch zufrieden geäußert. Alle Diskussionen seien so so gelaufen wie nötig, sagte er in seiner abendlichen Videoansprache. Der ukrainische Friedensplan sei nun vorgestellt worden: "Jetzt müssen unsere Teams an der Umsetzung eines jeden Schrittes und jeder Entscheidung arbeiten."