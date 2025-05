Ukraine-News Ukraine meldet Abwehr von russischem Landungsversuch bei Cherson

Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj hat das Rohstoff-Abkommen mit den USA in einer ersten Stellungnahme als gleichberechtigtes und faires Abkommen bezeichnet. Es öffne den Weg für die Modernisierung der Industrie in der Ukraine. Selenskyj sagt zudem, das Abkommen sei das erste Ergebnis seines Treffens mit US-Präsident Donald Trump im Vatikan, das es am Rande der Beerdigung von Papst Franziskus gegeben habe.