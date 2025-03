Frankreichs Präsident Emmanuel Macron hat sich für eine mögliche Entsendung europäischer Truppen in die Ukraine ausgesprochen - nicht für den Fronteinsatz, sondern zur Absicherung wichtiger Städte und strategischer Punkte. Ziel sei es, Russland von neuen Angriffen abzuhalten, sagte Macron nach einem Treffen mit dem ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj in Paris. Im Falle einer erneuten großangelegten Offensive könnten diese Kräfte reagieren, betonte Macron. Zugleich kündigte er weitere französische Militärhilfen im Umfang von zwei Milliarden Euro an - darunter Raketen, Drohnen, Panzer und Munition.