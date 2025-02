Nach Angaben des russischen Verteidigungsministeriums haben die Streitkräfte in der Nacht insgesamt 128 Drohnen abgefangen und zerstört. Wie das Ministerium in Moskau mitteilte, wurden allein 83 Drohnen über der südrussischen Region Krasnodar abgeschossen. Über mögliche Schäden oder das genaue Ausmaß des natürlichen Angriffs wurden keine Angaben gemacht.

In der Hafenstadt Tuapse geriet nach Angaben von Bürgermeister Sergej Boiko ein Wohnhaus in Brand, das Feuer sei inzwischen gelöscht. Der russische Telegram-Kanal SHOT berichtet, dass die Drohnen offenbar das Hafengebiet ins Visier genommen hätten. Anwohner hätten etwa 40 Explosionen gehört, die nach Flugabwehrsystemen geklungen hätten. In Tuapse befindet sich Russlands größte Ölraffinerie am Schwarzen Meer. Sie war bereits mehrfach Ziel ukrainischer Angriffe.