Ukraine-News Feuer in russischer Energieanlage in Astrachan nach Kampfdrohnen-Angriff

11:45 Uhr | Feuer in russischer Energieanlage in Astrachan nach Drohnenangriff

Bei einem ukrainischen Drohnenangriff auf das Gebiet Astrachan an der unteren Wolga ist nach Angaben russischer Behörden Feuer in einer Energieanlage ausgebrochen. Wie Regionalgouverneur Igor Babuschkin auf Telegram mitteilte, galt die Attacke der Energie- und Treibstoffindustrie. "Beim Absturz der Drohnentrümmer auf das Territorium des Objekts ist es zu einem Brand gekommen", schrieb Babuschkin. Die Feuerwehr sei rasch zur Stelle gewesen, die Lage unter Kontrolle. Ein Mensch sei bei dem Drohnenangriff verletzt worden.

Es ist nicht der erste ukrainische Angriff auf wichtige Energieobjekte in Astrachan. Im Februar wurde bereits eine gasverarbeitende Fabrik in der Region in Brand gesetzt. Die Ukraine zielt seit geraumer Zeit mit ihren verbesserten Kampfdrohnen auf die russische Öl- und Gasindustrie. Zum jüngsten Drohnenangriff in Astrachan lag zunächst keine ukrainische Stellungnahme vor. (Quelle: dpa)

10:22 Uhr | Ukraine meldet Abschuss von 90 russischen Drohnen

Die Ukraine hat nach eigenen Angaben in der Nacht 90 von 174 russischen Drohnen abgeschossen. 70 Drohnen seien mit elektronischer Kriegsführung unschädlich gemacht worden, teilt das Verteidigungsministerium mit. (Quelle: Reuters)

08:49 Uhr | Kiew beharrt auf weiterer militärischer Präsenz in Kursk

Das ukrainische Militär hält nach Angaben von Verteidigungsminister Rustem Umjerow nach dem Rückzug aus der Kleinstadt Sudscha weiterhin Positionen in der westrussischen Region Kursk. "Wir haben weiterhin eine signifikante Zahl an (Quadrat-)Kilometern feindlichen Territoriums unter Kontrolle", sagte Umjerow dem US-Sender Fox News. Derzeit seien keine ukrainischen Einheiten dort eingekreist. Aussagen über Tausende eingekesselte ukrainische Soldaten seien nicht korrekt.

Russlands Präsident Wladimir Putin und sein Generalstabschef Waleri Gerassimow hatten nach dem russischen Vorstoß auf Sudscha von der Einkesselung Tausender ukrainischer Soldaten gesprochen. US-Präsident Donald Trump hatte am Freitag Putin um Milde für diese Soldaten gebeten. Kiew hat seither mehrfach die Einkesselung dementiert. Man habe sich lediglich auf "vorteilhaftere Verteidigungspositionen" zurückgezogen, werde aber weiterhin aktiv im Gebiet Kursk kämpfen. (Quelle: dpa)

08:05 Uhr | Russland meldet Zerstörung von 72 ukrainischen Drohnen

Die russischen Streitkräfte haben nach Angaben der Regierung in Moskau in der Nacht 72 ukrainische Drohnen zerstört. Die Hälfte davon sei über der Region Kursk unschädlich gemacht worden, teilte das Verteidigungsministerium in Moskau mit. Russland hat mittlerweile einen Großteil der ukrainischen Truppen aus der westrussischen Region Kursk vertrieben. Die ukrainische Armee hatte dort im vergangenen August bei einem überraschenden Angriff etwa 100 Siedlungen eingenommen. (Quelle: Reuters)

06:55 Uhr | Trump will am Dienstag mit Putin sprechen

US-Präsident Donald Trump will eigenen Aussagen zufolge am Dienstag mit dem russischen Präsidenten Wladimir Putin sprechen. Das sagte er nach Angaben mitreisender Reporter bei einem Flug mit seiner Präsidentenmaschine Air Force One, auf dem er sich über eine mögliche Beendigung des Ukraine-Kriegs äußerte, wie mehrere US-Medien übereinstimmend berichteten.