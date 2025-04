Der designierte Bundesaußenminister Johann Wadephul hat die deutsche Solidarität mit der Ukraine bekräftigt. Der Deutschen Welle sagte der CDU-Politiker, es müsse für alle und insbesondere für Wladimir Putin klar sein, dass man an der Seite der Ukraine stehe. Man werde sie unterstützen und ihr die Möglichkeit bieten, mit Russland auf Augenhöhe zu sein. CDU-Chef und Kanzlerkandidat Friedrich Merz hatte die Nominierung Wadephuls als Außenminister gestern bekannt gegeben. (Quelle: AFP)

Bei einem russischen Drohnenangriff in der Nacht ist nach ukrainischen Angaben ein zwölfjähriges Mädchen in der zentralen Region Dnipropetrowsk getötet worden. Der ukrainische Rettungsdienst teilte mit, die Eltern des Kindes seien verletzt worden. Ein weiteres Kind sei aus den Trümmern eines Gebäudes gerettet worden. (Quelle: Reuters)

Russland hat nach eigenen Angaben in der Nacht 91 ukrainische Drohnen zerstört. Wie das Verteidigungsministerium in Moskau mitteilte, wurden allein 40 Drohnen über der an die Ukraine grenzenden Region Kursk abgeschossen, zwei über der Region Moskau abgefangen worden und die übrigen über west- und südrussischen Regionen sowie der Halbinsel Krim. Das Ministerium machte keine Angaben, ob es zu Schäden gekommen ist. (Quelle: Reuters)