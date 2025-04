Ukraine-News Ukraine und Russland melden nächtliche Drohnenangriffe

Bei einem russischen Drohnenangriff in der Nacht ist ukrainischen Angaben zufolge ein zwölfjähriges Mädchen in der zentralen Region Dnipropetrowsk getötet worden. Der ukrainische Rettungsdienst teilte mit, die Eltern des Kindes seien verletzt worden. Ein weiteres Kind sei aus den Trümmern gerettet worden. (Quelle: Reuters)

Russland hat nach eigenen Angaben in der Nacht 91 ukrainische Drohnen zerstört. Wie das Verteidigungsministerium in Moskau mitteilte, wurden davon allein 40 Drohnen über der an die Ukraine grenzenden Region Kursk abgeschossen. Zwei Drohnen seien über der Region Moskau abgefangen worden, die übrigen über west- und südrussischen Regionen sowie über der annektierten Halbinsel Krim. Das Ministerium macht in seiner Erklärung auf dem Kurznachrichtendienst Telegram keine Angaben, ob es zu Schäden durch die Drohnenangriffe gekommen ist. (Quelle: Reuters)