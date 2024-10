Ukraine-News UN melden Rekordzahl ziviler Opfer in der Ukraine

Laut einem UN-Bericht war der September 2024 der Monat mit den meisten zivilen Opfern in diesem Jahr: 208 Zivilisten wurden getötet, 1200 verletzt. Mehr als die Hälfte der Opfer war über 60 Jahre alt. Nur etwa acht Prozent der registrierten Todesfälle und Verletzungen entfielen auf die von Russland kontrollierten Gebiete. Seit Juli steigen die zivilen Opferzahlen wieder, was auf eine Zunahme der Kampfhandlungen in den umkämpften Gebieten zurückzuführen ist.