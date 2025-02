Der neue US-Sondergesandte für die Ukraine und Russland, Keith Kellogg, wird in Kürze die Ukraine besuchen. US-Präsident Donald Trump bestätigte den bevorstehenden Besuch, wie das Weiße Haus am Montag mitteilte. Laut der Nachrichtenagentur AFP soll Kellogg am 20. Februar in Kiew eintreffen. Details zur Agenda der Reise wurden zunächst nicht bekannt.