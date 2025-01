Ukraine-News EU-Behörde bezeichnet Flüge über Russland als "hochriskant"

In der von Russland kontrollierten Stadt Donezk sind nach russischen Angaben bei einem ukrainischen Angriff auf "zivile Infrastruktur" zwei Menschen getötet worden. Zwei weitere Menschen seien verletzt worden, meldete die staatliche russische Nachrichtenagentur RIA unter Berufung auf die Ermittlungsbehörden. Laut der Agentur Tass wurde bei dem Angriff ein Supermarkt in der Stadt getroffen.

Russland hat die Ukraine nach Angaben der ukrainischen Luftwaffe in der Nacht mit 72 Drohnen angegriffen. 33 davon seien abgefangen worden, 34 seien vom Radar verschwunden, ohne ihre Ziele erreicht zu haben. Fünf Drohnen seien in verschiedenen Gebäuden in der nördlichen Oblast Tschernihiw eingeschlagen. Dabei sei ein Mensch verletzt worden. Eine Drohne sei in einem Gebäude in der Hauptstadt Kiew niedergegangen. Verletzte habe es nicht gegeben, teilte die ukrainische Luftwaffe mit.