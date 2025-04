Ukraine-News Luftalarm in der Ukraine

Nach dem Ende der Oster-Waffenruhe hat es in der Nacht in der Ukraine erneut Luftalarm gegeben. Die ukrainische Luftwaffe warnte unter anderem im grenznahen Gebiet Sumy sowie in Charkiw, Saporischschja, Donezk und Dnipro vor feindlichen Luftangriffen. An mehreren Orten gab es Berichte über Explosionen. Zu Schäden oder Opfern war zunächst nichts bekannt. Russlands Präsident Wladimir Putin hatte am Samstag eine 30-stündige Waffenruhe verkündet, die am Sonntag um 23 Uhr MESZ endete. (Quelle: DPA)