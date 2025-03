Ukraine-News Russland wirft Kiew stärkere Angriffe auf Energieanlagen vor

Die russische Armee hat nach Angaben des Verteidigungsministeriums in Moskau zwei weitere Ortschaften in der Ukraine erobert. Die Truppen hätten die Kontrolle über das Dorf Schtschebraki in der südlichen Region Saporischschja und das Dorf Panteleimoniwka in der östlichen Region Donezk unter ihre Kontrolle gebracht, hieß es im täglichen Lagebericht des Ministeriums. Die russische Armee ist an der gesamten Front in der Ukraine auf dem Vormarsch. (Quellen: AFP, Reuters)