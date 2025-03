Der ukrainische Parlamentspräsident Ruslan Stefantschuk will, dass Moskau für die Kriegsschäden in der Ukraine zahlt. Der russische Präsident Wladimir "Putin muss die Rechnung für den von ihm angezettelten Krieg selbst bezahlen, nicht der europäische oder amerikanische Steuerzahler", sagte Stefantschuk am Donnerstag in Straßburg. Es sei ein Register eingerichtet worden, in dem Schäden aufgelistet werden, um Moskau die Rechnung dafür zu präsentieren. (Quelle: AFP)

Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj hat an die EU appelliert, die Sanktionen gegen Russland aufrecht zu erhalten. "Die Sanktionen müssen bleiben, bis Russland mit dem Abzug aus unserem Land beginnt und die durch seine Aggression verursachten Schäden vollständig ersetzt", sagte Selenskyj am Donnerstag in einer Videobotschaft an die Staats- und Regierungschefs in Brüssel. "Die laufenden diplomatischen Bemühungen bedeuten nicht, dass Russland weniger Druck ausgesetzt sein sollte", betonte er.



Putin müsse aufhören, "unnötige Forderungen zu stellen, die den Krieg nur verlängern, und er muss anfangen, seine Versprechen an die Welt zu erfüllen", sagte Selenskyj. Der ukrainische Präsident bat um Hilfen in Höhe von "mindestens fünf Milliarden Euro" für den Kauf von Artilleriemunition – "so schnell wie möglich". (Quelle: AFP)