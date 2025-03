Ukraine-News Paris und London planen neutrale UN-Truppe mit USA als Schutzmacht

Die EU-Kommission benennt nach Kritik vor allem aus Spanien und Italien ihren "Plan zur Wiederaufrüstung Europas" (ReArm Europe) um. Eine Sprecherin sagt in Brüssel: "Wir sind uns der Tatsache bewusst, dass der Name als solcher in einigen Mitgliedstaaten gewisse Empfindlichkeiten auslösen könnte." Um allen EU-Bürgern die Notwendigkeit dieser Maßnahmen zu vermitteln, werde man das in der Kommunikation berücksichtigen. Das Verteidigungspaket werde in "Readiness 2030" umbenannt, um zu unterstreichen, dass die EU bis Ende des Jahrzehnts für die neuen Herausforderungen bereit sein wolle. (Quelle: AFP)