04:34 Uhr | Starmer trifft Trump in Washington

Der britische Premierminister Keir Starmer wird heute in Washington von US-Präsident Donald Trump empfangen. Er will Trump von der Notwendigkeit von Sicherheitsgarantien für die Ukraine im Falle einer Waffenruhe mit Russland überzeugen. Kurz vor seiner Reise kündigte Starmer eine Erhöhung der britischen Verteidigungsausgaben auf 2,5 Prozent des BIP bis 2027 an.

Bereits am Montag hatte Frankreichs Präsident Emmanuel Macron mit Trump über dessen geplante Verhandlungen mit Russlands Präsident Wladimir Putin beraten. Trotz Annäherung bestehen weiter Differenzen zwischen den USA und Europa – insbesondere zur Rolle Russlands und der Beteiligung der Ukraine an den Gesprächen.

03:40 Uhr | Südkorea: Nordkorea entsendet weitere Soldaten nach Russland

Nordkorea soll nach Angaben des südkoreanischen Geheimdienstes erneut Soldaten nach Russland geschickt haben. Die genaue Zahl sei unklar, berichtet der Sender YTN. Bereits zuvor sollen rund 11.000 nordkoreanische Soldaten Russland im Krieg gegen die Ukraine in der umkämpften Region Kursk unterstützt haben. Die Ukraine meldete die Gefangennahme mehrerer nordkoreanischer Soldaten. Russland hat eine Beteiligung Nordkoreas bisher weder bestätigt noch dementiert.

02:27 Uhr | Toter bei Drohnenangriff in russischer Grenzregion

Bei einem ukrainischen Drohnenangriff in der russischen Oblast Belgorod ist nach Angaben von Gouverneur Wjatscheslaw Gladkow ein Mann getötet worden. Die Drohne habe in der Grenzstadt Graiworon ein Auto getroffen, ein weiterer Mensch sei verletzt worden. Die Ukraine greift regelmäßig Ziele in russischen Grenzregionen an. In der benachbarten Oblast Kursk hält sie laut Präsident Wolodymyr Selenskyj weiterhin Teile des Territoriums.

00:05 Uhr | Merz trifft Macron nach Wahlsieg in Paris

Drei Tage nach dem Wahlsieg der Union ist deren Kanzlerkandidat Friedrich Merz nach Paris gereist. Wie der Elysée-Palast mitteilte, wurde er dort von Frankreichs Präsident Emmanuel Macron zu einem Abendessen empfangen. Merz hatte im Wahlkampf betont, die deutsch-französischen Beziehungen stärken zu wollen.