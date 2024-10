Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj stellt heute seinen sogenannten "Siegesplan" im Parlament in Kiew vor. In den letzten Tagen präsentierte er die neue Strategie für eine Beendigung des Krieges bereits westlichen Partnern in Washington, London, Paris, Rom und Berlin. Am Donnerstag soll der Plan auch beim EU-Gipfel in Brüssel vorgestellt werden.