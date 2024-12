Ukraine-News Über 200 Gefechte binnen 24 Stunden

An der Front in der Ukraine bleibt die Lage angespannt. Nach Angaben des ukrainischen Generalstabs gab es innerhalb eines Tages über 200 Zusammenstöße zwischen russischen und ukrainischen Truppen. Allein 55 Angriffe führten russische Einheiten in der russischen Grenzregion Kursk durch, wo nach Berichten auch nordkoreanische Soldaten eingesetzt wurden.