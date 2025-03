Der britische Premierminister Keir Starmer hält trotz innenpolitischen Widerstands an der Einladung von US-Präsident Donald Trump zu einem zweiten Staatsbesuch fest. Am Sonntag wies er Forderungen, etwa von der Scottish National Party (SNP), zurück, die Einladung aufgrund der jüngsten Kontroversen im Weißen Haus während des Besuchs des ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj zurückzunehmen. Entscheidend sei, über Frieden in Europa zu sprechen, erklärte Starmer gegenüber der BBC. Das britische Königshaus hatte Trump erneut zu einem Staatsbesuch eingeladen. Bereits 2019 war er während seiner ersten Amtszeit mit protokollarischen Ehren empfangen worden.

Der tschechische Ministerpräsident Petr Fiala hate militärische Hilfe für die Ukraine als Voraussetzung für einen dauerhaften Frieden bezeichnet. "Unser aller Ziel ist ein gerechter Frieden, ein Frieden, der dauerhaft ist", sagte Fiala in Prag vor seiner Abreise zu dem europäischen Gipfeltreffen in London. "Wir müssen die Ukraine noch mehr militärisch unterstützen, und wir müssen die Ukraine künftig militärisch stärken. Denn nur das wird eine Garantie für einen langfristigen Frieden sein."

Der russische Außenminister Sergej Lawrow hat die kürzlichen Aussagen des US-Präsidenten Donald Trump im Streit mit dem ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj gelobt und kritisiert. Trump, der den ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj für die Fortsetzung des Konflikts verantwortlich gemacht hatte, sei ein Pragmatiker mit gesundem Menschenverstand, so Lawrow. Gleichzeitig warf er europäischen Staaten vor, den Krieg bewusst in die Länge zu ziehen. Selenskyj hatte erklärt, er lehne einseitige Kompromisse zugunsten des russischen Präsidenten Wladimir Putin ab, der Teile der Ukraine annektieren ließ. Europäische Staaten hatten kritisiert, die Rollen Russlands als Angreifer und der Ukraine als Opfer dieses Kriegs dürften nicht verwechselt werden.

Aus dem Krankenhaus in Rom heraus hat Papst Franziskus zu Frieden in aller Welt aufgerufen. In seinem Sonntagsgebet, das wegen der schweren Lungenentzündung des 88-Jährigen nur schriftlich verbreitet wurde, mahnte das Oberhaupt von weltweit 1,4 Milliarden Katholiken: "Von hier aus erscheint Krieg noch absurder." Zugleich bat er um Gebete für die Kriegsregionen der Welt. An erster Stelle nannte er die Ukraine, danach Palästina, Israel und den Libanon.