Ukraine-News Scholz knüpft Friedensgespräche an Ende russischer Bombardierungen

20:06 Uhr | König Charles empfängt Selenskyj

Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj ist am Abend nach dem Gipfeltreffen westlicher Staats- und Regierungschef vom britischen König Charles III. empfangen worden. Das Treffen mit dem Monarchen folgte zwei Tage nach dem beispiellosen Eklat im Weißen Haus zwischen Selenskyj und US-Präsident Donald Trump.

19:53 Uhr | Scholz sieht mögliche Gespräche erst nach Waffenruhe

Bundeskanzler Olaf Scholz hält eine Waffenruhe für eine entscheidende Voraussetzung für mögliche Verhandlungen im Ukraine-Krieg. "Dabei würde es sehr hilfreich sein, wenn es dazu kommt, dass die Bombardierungen aufhören, ob das nun die Luft-Auseinandersetzung betrifft, ob das die Situation auf der See betrifft", sagte Scholz nach dem Ukraine-Treffen in London. Ein solcher Schritt wäre "der Einstiegspunkt auch für Gespräche, die dann weitergehen können", betonte der Kanzler. Zugleich sagte der SPD-Politiker vor Journalisten, es ginge Russland immer darum, "in der Ukraine eine Regierung zu etablieren, die nach russischer Pfeife tanzt. Das könne nicht akzeptiert werden. Die Ukraine sei ein europäisches Land, das sich entschieden habe, in die Europäische Union zu wollen. Sie sei eine demokratische und souveräne Nation.

18:53 Uhr | Starmer: Mehrere Länder wollen sich "Koalition der Willigen" anschließen

Der britische Premierminister Keir Starmer hat erklärt, dass sich mehrere Staaten an der von Europa geplanten "Koalition der Willigen" zur Unterstützung der Ukraine beteiligen wollen. "Einige Länder haben heute signalisiert, dass sie Teil des Plans sein möchten, den wir entwickeln", sagte Starmer auf einer Pressekonferenz nach dem Treffen europäischer Staats- und Regierungschefs in London. Er überlasse es den jeweiligen Ländern, selbst bekannt zu geben, in welcher Form sie ihren Beitrag leisten wollen. Wichtig sei jedoch, dass das Vorhaben weiter vorangetrieben werde, betonte Starmer. Bildrechte: picture alliance/dpa/AFP Pool | Justin Tallis

18:41 Uhr | Scholz bekennt sich zur Unterstüzung der Ukraine

Bundeskanzler Olaf Scholz hat sich nach dem Gipfeltreffen in London erneut zur finanziellen und militärischen Unterstützung der Ukraine bekannt. Frieden in der Ukraine werde erreicht, indem Russland den Krieg beende, sagte Scholz. Nach Kriegsende benötige die Ukraine eine starke Armee, um sich zu verteidigen.

18:30 Uhr | Starmer kündigt Milliarden-Hilfspaket für die Ukraine an

Der britische Premierminister Keir Starmer hat ein Ukraine-Hilfspaket im Volumen von 1,6 Milliarden Pfund angekündigt. Es werde der Ukraine ermöglichen, 5000 Flugabwehrraketen mit Hilfe von Exportfinanzierung zu kaufen, sagte Starmer. Die Militärhilfe für die Ukraine und der wirtschaftliche Druck auf den Angreifer Russland sollten aufrecht erhalten werden.

18:20 Uhr | Rutte: Europäische Politiker stellten Verteidigungspläne vor

Bildrechte: picture alliance/dpa/Pool AP | Christophe Ena NATO-Generalsekretär Mark Rutte hat erklärt, dass ihm mehrere europäische Spitzenpolitiker beim Gipfeltreffen in London ihre Pläne für Verteidigungsausgaben präsentiert haben. Zu konkreten Details äußerte sich Rutte jedoch nicht. Dies sei Aufgabe der jeweiligen Staats- und Regierungschefs, sagte er am Rande des Treffens gegenüber Journalisten.

18:08 Uhr | Von der Leyen fordert Aufrüstung von Europa

Europa muss nach den Worten von EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen dringend wieder aufrüsten. Den Mitgliedstaaten müsse der finanzielle Spielraum gegeben werden, um ihre Verteidigungsausgaben zu erhöhen, sagte sie am Sonntag nach einem Treffen über die Unterstützung für die Ukraine in London. Europa müsse den USA zeigen, dass es bereit sei, die Demokratie zu verteidigen. "Nach einer langen Zeit der Unterinvestition ist es nun von größter Bedeutung, die Verteidigungsinvestitionen für einen längeren Zeitraum zu steigern", sagte sie zu Journalisten. "Die Mitgliedstaaten brauchen mehr haushaltspolitischen Spielraum, um ihre Verteidigungsausgaben steigern zu können."

16:07 Uhr | Selenskyj und Meloni sprechen über Friedensplan

Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj hat nach eigenen Angaben mit Italiens Regierungschefin Giorgia Meloni über einen gemeinsamen Plan zur Beendigung des russischen Angriffskriegs beraten. Auf dem Nachrichtendienst Telegram betonte Selenskyj, dass niemand außer Russlands Präsident Wladimir Putin an einer Fortsetzung des Krieges interessiert sei. Daher sei es entscheidend, die Position der Ukraine gemeinsam mit europäischen Verbündeten und den USA zu stärken. "Die Ukraine braucht Frieden, der durch verlässliche Sicherheitsgarantien abgesichert ist", erklärte Selenskyj.

15:59 Uhr | Gipfeltreffen europäischer Ukraine-Verbündeter in London gestartet