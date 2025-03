Ukraine-News Großbritannien gewährt Ukraine Milliardenkredit für Verteidigung

Ungarns Ministerpräsident Viktor Orban hat die EU aufgefordert, direkte Gespräche mit Russland über einen Waffenstillstand und Frieden in der Ukraine aufzunehmen. "Ich bin überzeugt, dass die Europäische Union - dem Beispiel der Vereinigten Staaten folgend - direkte Gespräche mit Russland über einen Waffenstillstand und einen nachhaltigen Frieden in der Ukraine aufnehmen sollte", schrieb Orban am Samstag an den EU-Ratspräsidenten Antonio Costa in einem Brief, welcher der Nachrichtenagentur AFP vorlag. Darin drohte Orban zudem, den EU-Sondergipfel zur Ukraine am 6. März zu blockieren. Europäische Diplomaten bestätigten der Nachrichtenagentur die Echtheit des Schreibens.