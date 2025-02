Deutschland darf einen Ukrainer auch dann an die Ukraine ausliefern, wenn dieser den Kriegsdienst aus Gewissensgründen verweigert. Das entschied der Bundesgerichtshof in einer Antwort auf eine Anfrage des Oberlandesgerichtes Dresden. Kriegsdienstverweigerung sei kein Auslieferungshindernis, wenn der betreffende Staat völkerrechtswidrig mit Waffengewalt angegriffen werde und der Betroffene deshalb mit der Einziehung zum Militärdienst rechnen müsse (AZ: 4 Ars 11/24).

Die US-Regierung von Präsident Donald Trump hält es für unrealistisch, die Ukraine in den Grenzen von vor 2014 wieder herzustellen. Das erklärte Verteidigungsminister Pete Hegseth auf einem Treffen der Ukraine-Kontaktgruppe in Brüssel. Zudem sehe die US-Regierung eine Nato-Mitgliedschaft der Ukraine nicht als Teil eines Friedensplans an. Hegseth betonte aber, die Ukraine brauche Sicherheitsgarantien, vor allem durch die Präsenz von europäischen Truppen nach Ende des Kriegs. US-Soldaten in der Ukraine lehnte Hegseth ab.

Die Nato-Mitglieder hatten im vergangenen Jahr vereinbart, der Ukraine innerhalb eines Jahres Sicherheitshilfen in Höhe von 40 Milliarden Euro zu gewähren. Am Ende waren es mehr als 50 Milliarden, mehr als die Hälfte davon kam nach Nato-Angaben von den europäischen Verbündeten und Kanada, der Rest von den USA. Am Nachmittag will die sogenannte Ukraine-Kontaktgruppe auf Ebene der Verteidigungsminister in Brüssel tagen.