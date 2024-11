Ukraine-News Russland will neue Mittelstreckenrakete "Oreschnik" in Serie produzieren

In Russland soll die neue Hyperschall-Mittelstreckenrakete "Oreschnik" in Serienproduktion gehen. Das hat Präsident Wladimir Putin angekündigt. Zugleich kündigte er weitere Tests der neuen Waffe an - auch in Kampfsituationen. In einer Besprechung mit Militärs und der Rüstungswirtschaft betonte Putin, dass "Oreschnik" weltweit einzigartig sei. Das russische Militär erklärte, die Rakete könne Ziele in ganz Europa treffen.